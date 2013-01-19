На Кубе в преддверии инаугурации Уго Чавеса спустили в тайный бункер. ВИДЕО

На Кубе в секретный подземный госпиталь под площадью Революции в Гаване, который в свое время строили для Фиделя Кастро, перевели президента Венесуэлы Уго Чавеса. Его "спрятали" там, чтобы избежать утечки информации о состоянии его здоровья, передают СМИ.

Тем не менее, кубинские власти не исключают возможности поездки президента Венесуэлы Уго Чавеса в Каракас, чтобы он принес присягу. Однако это возможно после стабилизации его состояния, сообщает испанское издание АВС со ссылкой на свои источники. По данным газеты, власти Кубы хотят, чтобы Чавес как можно скорее вступил в должность президента.

"АН" писали, что изначально церемония была назначена на 10 января, однако затем ее перенесли на неопределенный срок, что вызвало протесты венесуэльской оппозиции. После принятия присяги Уго Рафаэль Чавес Фриас мог бы вернуться обратно в Гавану и продолжить лечение.

Напомним, 11 декабря Уго Чавес перенес на Кубе четвертую за последние 18 месяцев операцию по поводу обнаруженной у него злокачественной опухоли.

В последние дни официальные источники Венесуэлы утверждали, что глава государства не только полностью дееспособен, но и лично дает указания чиновникам, которые навещают его в больнице.

Президент Венесуэлы подписал указ о передаче части президентских полномочий, в том числе обязанности по принятию некоторых решений по национальному бюджету вице-президенту Николасу Мадуро.

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