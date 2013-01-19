В Алжире в заложниках у исламистов остаются граждане четырех стран. ВИДЕО

На востоке Алжира вооруженные боевики, напавшие в среду на газовый комплекс, продолжают удерживать в своих руках семь иностранных заложников. Заложники - это трое бельгийцев, двое американцев, японец и британец.

Боевики утверждают, что оставшиеся заложники удерживаются на территории газового объекта. Об этом сообщило мавританское информагентство АНИ со ссылкой на представителей экстремистской группировки "Расписавшиеся кровью", которая приняла участие в атаке, передают СМИ.

"АН" писали, что накануне в результате штурма несколько десятков заложников и 11 боевиков были убиты. Американские власти потребовали объяснений от Алжира по поводу штурма. Ранее по разным данным от 15 до 20 заложникам удалось сбежать.

Накануне США подтвердили гибель одного американского заложника в Алжире. Еще шестерым удалось спастись. Как сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд, в числе погибших оказался гражданин США Фредерик Бутаччио, работавший на захваченном боевиками-исламистами газоперерабатывающем комплексе Ин-Аменас. Его семье, проживающей в пригороде Хьюстона, штат Техас, уже сообщили о произошедшем.

Напомним, группировка исламистов в Алжире захватила иностранных граждан в знак протеста против "интервенции" Франции в Мали, одобренной мировым сообществом. Кроме того, боевики настаивают на освобождении двух находящихся в американских тюрьмах исламских радикалов: пакистанки Аафии Сиддики и египтянина Омара Абдель Рахмана, известного под прозвищем "Слепой шейх".

ВИДЕО "Вести".