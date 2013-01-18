В Керчи захоронили останки советских солдат в подземном Музее обороны Аджимушкая

В Керчи 18 января прошла церемония торжественного захоронения останков советских солдат, которые были найдены поисковыми экспедициями.



На захоронении присутствовали консул Генерального консульства Российской Федерации в Крыму Андрей ГОРЕЛКИН, заместитель городского головы Алексей МИЛОВАНОВ, администрация Керченского историко-культурного заповедника во главе с директором Татьяной УМРИХИНОЙ, участник обороны Аджимушкая Михаил РАДЧЕНКО, а также ветераны Великой Отечественной войны и родственники погибшего солдата, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.

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