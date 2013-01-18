В Севастополе о лебедях заботятся, как о VIP-персонах

К январю 2013 года в Севастополь на зимовку прилетело более 200 лебедей и около 500 тысяч других видов пернатых.

Об этом сообщает пресс-служба СГГА.

Несмотря на то, что число птиц, прилетевших на зимовку в этом году, почти вдвое превышает прошлогодние показатели, руководство города со своей стороны делает все, чтобы птицы чувствовали себя комфортно и благополучно пережили холода, отметили в пресс-службе.

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