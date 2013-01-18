Ирине Беленькой суд Франции разрешил забирать дочь Лизу на каникулы в РФ

В пятницу стало известно, что гражданке России Ирине Беленькой разрешили вывозить дочь Лизу на каникулы в Россию из Франции. Об этом сегодня сообщил французский правозащитник Жак Барбье, который помогает Ирине решать юридические проблемы.

По его словам, такое решение вынес суд по семейным делам французского города Тараскон. Он сказал, что "согласно решению суда, она добилась того, чего мы просили, чего она сама хотела — права забирать дочь на каникулы в Россию".

Барбье уточнил, что Беленькая сможет забирать Лизу на все время февральских, пасхальных каникул и каникул на день всех святых, а также на половину рождественских и "больших" (летних) французских школьных каникул, передают интернет-СМИ.

Напомним, во Франции в отношении Ирины Беленькой было заведено в уголовное дело. Россиянка обвинялась в похищении своей дочери: в ноября 2007 года, когда Ирина увезла двухлетнюю дочь из Франции без разрешения отца-француза, и похищение в марте 2009 года, когда она отобрала дочь у мужа в сопровождении двоих неизвестных, избивших отца ребенка, и уехала на машине вместе с дочерью с целью пересечь границу ЕС. Однако ей этого не удалось сделать, поскольку мать и дочь были задержаны венгерской полицией и доставлены во Францию. За похищение дочери и соучастие в нападении на ее мужа-француза суд приговорил ее к двум годам условно.