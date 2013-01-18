Азербайджан приостановил поставки газа в Россию
18 января 2013, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу пресс-служба компании "Газпром" сообщила, что Азербайджан приостановил поставки газа в Россию с 11-00 пятницы на трое суток из-за аварии, произошедшей на магистральном газопроводе "Моздок-Казимагомед" через ГИС "Ширвановка".
В компании подчеркнули, что "за прошедший год Азербайджан неоднократно приостанавливал подачу газа в Россию из-за аварий".
Отметим, "Газпром" закупает газ в Азербайджане с 2010 года, в 2012 году объем закупок составил 1,6 млрд куб. м газа.