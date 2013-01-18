В странах Евросоюза начинают действовать права единого образца

В пятницу заместитель председателя Еврокомиссии, отвечающий за транспортную политику, Сийм Каллас сообщил, что с 19 января в странах Евросоюза начинают вводить водительские права единого европейского образца.

По его словам, европейские водительские права представляют собой пластиковую карту со встроенным микрочипом, куда заносятся данные о водителе. И с завтрашнего дня на территории ЕС будут действовать новые водительские права единого образца.

Он также отметил, что новые удостоверения надо будет обменивать каждые десять лет, но пересдавать экзамен по правилам дорожного движения и вождению не придется. Обмен водительских прав будет производиться до 2033 года, и к этому времени в странах ЕС не должно остаться бумажных водительских удостоверений.

На переходный период будут действительны одновременно водительские права ныне действующих в государствах ЕС образцов. Новые права вводятся также для водителей автобусов и грузовых автомобилей, но действительны они будут лишь в течение пяти лет, рассказал Сийм Каллас журналистам в Брюсселе.