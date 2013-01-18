Адвокат Власенко: Я думал, что Тимошенко умерла

Состояние экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая находится в Центральной клинической больнице «Укрзалізниці» в Харькове, резко ухудшилось.

Об этом заявил ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО, передает радио «Свобода».

По его словам, когда он вошел в комнату, где лежала ТИМОШЕНКО, и начал с ней говорить, она в течение 2 минут не реагировала на его присутствие.

«Она была мертвецки бледная ... Человек лежит полностью бледный, ни на что не реагирует, не может открыть глаза, не поднимает руки. В течение двух минут она меня не узнавала. Я с ней разговаривал, а она на меня не реагировала», - сказал ВЛАСЕНКО. Защитник сообщил, что вызвал главного врача Михаила АФАНАСЬЕВА и ТИМОШЕНКО начали оказывать первую помощь.

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