Берлускони: Путин - лучший политик на международной арене

Сильвио Берлускони - бывший премьер-министр Италии, в очередной раз заявил о своей дружбе с российским президентом Владимиром Путиным и назвал его "лучшим политиком на международной арене", передает телеканал Euronews.

"Я регулярно общаюсь со всеми моими коллегами, и к тому же у меня особый талант уважать других и заставлять любить меня. Я человек очень открытый для дружбы. И если есть кто-то, кто за 20 лет жизни в политике сумел завязать узы дружбы с другими политиками-тяжеловесами, то это я. У меня всегда были превосходные отношения с президентами США. У меня завязалась крепкая дружба с Джорджем Бушем. Были хорошие отношения с Клинтоном и его супругой госпожой Клинтон. У меня сложились добрые отношения с Обамой, которого я высоко ценю за его большие способности и здравый смысл. У меня братские отношения с Владимиром Путиным. Я думаю, что он лучший в мире политик наших дней. России очень повезло, что у нее такой лидер".

Он особо выделил российского лидера "среди политиков, у которых он мог бы чему-то поучиться". "Путин - лучший политик на международной арене, его политический образ — это противоположность того, кем он является на самом деле",- сказал Берлускони. "Иметь такого президента для России - это настоящая удача", - цитируют политика итальянские СМИ.

Напомним, Берлускони не раз заявлял прессе, что вновь собирается пойти в политику, а в случае победы своей партии на предстоящих выборах, собирался стать премьером Италии уже в пятый раз. Но недавно он заявил, что его преемником станет Анджелино Алфано, а сам он будет претендовать на пост министра экономики Италии в случае победы.