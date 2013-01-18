Freedom House: Коррупция является главной причиной низкого рейтинга Украины

Президент международной правозащитной организации Freedom House Дэвид КРЕЙМЕР заявляет, что коррупция остается главной причиной ухудшения рейтинга Украины.

Об этом он сказал в интервью «Голосу Америки», комментируя отчет организации о состоянии свободы в мире, в котором Украина отнесена к категории стран, где отмечено наибольшее ухудшение за последние пять лет. КРЕЙМЕР отметил, что в Украине состоялось ухудшение рейтинга по нескольким причинам. «Во-первых, состоялись парламентские выборы, которые были критически оценены наблюдателями ОБСЕ. Продолжаются проблемы с коррупцией, выборочным преследованием политических оппонентов. Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО все еще в тюрьме, и нет никаких признаков, что они могут быть освобождены. Но, в целом, мы считаем, коррупция остается наибольшей проблемой в Украине», - подчеркнул КРЕЙМЕР, передает УНИАН.

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