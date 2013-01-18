Евросоюз готов выяснить отношения с Россией в суде

Евросоюз может возбудить в отношении России дело в суде по вопросу введения утилизационных сборов, что противоречит нормам ВТО. Об этом в пятницу заявил генеральный директор ВТО Паскаль Лами, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Напомним, в России утилизационные сборы были введены с 1 сентября 2012 года. Платить их обязаны все импортеры, а также автопроизводители за каждый ввезенный или собранный автомобиль. Однако некоторые автокомпании, имеющие производство в России, могут не оплачивать этот сбор, если гарантируют безопасную утилизацию выпущенного транспортного средства.

По словам главы ВТО, российская сторона может избежать судебного процесса, если урегулирует вопрос с другими членами ВТО в неформальном порядке. "Это будет решаться в ходе разбирательства, если этот вопрос не будет решен между Россией и другими членами ВТО дружеским образом, так чтобы это не доходило до суда", - отметил он.

Паскаль Лами подчеркнул, поскольку Россия стала членом ВТО, она должна соблюдать взятые на себя обязательства, поэтому Россия не должна "ущемлять ни отечественное производство, ни импорт", тем более не должна предоставлять особые преференции внутреннему производству по сравнению с импортом автомобилей.

Он пояснил, что при возникновении споров о полноте соблюдения норм и правил организации, отдельные участники ВТО могут направить соответствующую жалобу, которая рассматривается экспертами, а затем апелляционным судом. По итогам рассмотрения принимается решение, обязательное к исполнению. Если решение суда выполняться не будет, "последуют санкции", передают интернет-СМИ.