Симферопольскую телебашню сделали похожей на новогоднюю елку

Вчера, 17 января, в крымской столице состоялась церемония включения системы декоративной подсветки на телевизионной башне Радиотелевизионного передающего центра Крыма.

Открытие освещенной телевышки приурочено ко Дню Флага АРК и Дню АРК, передает управление информполитики Совмина АРК.

«Это первая такая телебашня и подарок всем крымчанам. Завершен первый этап работы, мы будем добавлять количество световых элементов, – сказал крымский премьер Анатолий МОГИЛЕВ. – Убежден, эта телевышка со временем станет символом Симферополя».

Читать дальше