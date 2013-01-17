Украина проиграла 11 миллионов за день

Европейский суд по правам человека обнародовал решения по рекордному количеству исков против Украины - Киев проиграл все 211 дел.

Сумма компенсаций также оказалась рекордной - из бюджета будет выплачено более 1,1 млн евро, что составляет 11,7 миллионов гривен по нынешнему курсу, передает «Украинская правда» со ссылкой на «Коммерсант-Украина».

17 января ЕСПЧ опубликовал решения по 211 делам, поданным гражданами против Украины.

Большинство жалоб в этом списке имеют статус «клоновых», то есть повторяющих уже принятое «пилотное» (типовое) решение ЕСПЧ.

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