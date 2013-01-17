В Ливии судят сына Каддафи Сейфа аль-Ислама

В четверг в Ливии прошли судебные слушания над сыном свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи Сейфом аль-Исламом, обвиняемого в "подрыве национальной безопасности" и в военных преступлениях, сообщает агентство Франс Пресс.

Суд состоялся в закрытом режиме, на слушания были допущены лишь представители государственного телеканала Al-Watania, остальных в зал не пустили. По данным издания, на видеокадрах, предоставленных телеканалом, Сейф аль-Ислам выглядит здоровым.

Сам Сейф аль-Ислам настаивал на том, чтобы его судили в Международном уголовном суде в Гааге, а не на родине, поскольку Гаагский трибунал может приговорить его к пожизненному тюремному заключению, а ливийский суд – приговорить к смерти.

Напомним, Сейф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года представителями вооруженных формирований Переходного национального совета (ПНС) Ливии при попытке пересечь границу с Нигером.