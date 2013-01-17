Статус неимущего получил каждый 10-й житель Латвии

По данным Министерства благосостояния Латвии, статус неимущего за первые 11 месяцев 2012 года получили 214 090 жителей страны. Население Латвии, согласно переписи 2011 года, составляет немногим более 2-х миллионов человек, а это означает, что за чертой бедности живет практически каждый 10-й житель страны.

Статус неимущего в Латвии присваивается жителям, чьи доходы не превышают 90 латов (5,17 тыс. руб.) на члена семьи. Нуждающиеся имеют право на получение пособий гарантированного минимума доходов, квартирного пособия и ряда других пособий, например, на здравоохранение. В 2012 году в пособиях социальной помощи в Латвии ежемесячно выплачивалось в среднем по 5 млн латов (287,36 млн. руб.).

Справка о статусе неимущего стала для многих семей единственной гарантией прокормиться. Известны случаи, когда такие справки подделывали – ведь по справке можно получить продуктовые пакеты, воспользоваться суповой кухней, дешевле получить медицинскую помощь.

2012-й год принес Латвии титул самой стремительно растущей экономики в Евросоюзе, однако говорить о росте благосостояния жителей страны пока рано. В стране слишком большая разница между доходами богатых и бедных.

По данным европейского статистического бюро Eurostat, начиная с 2005 года степень расслоения латвийского общества, выражаемая в так называемом коэффициенте Джини (GINI), была одной из самых высоких в Евросоюзе.

В 2013-м году Министерство благосостояния объявило одним из своих приоритетов сокращение бедности. Новые виды социальной помощи, конечно, будут востребованы, но пока товары дорожают, а зарплаты не увеличиваются, вряд ли рядовые латвийцы почувствуют в наступившем году те успехи Латвии, за которые ее так хвалят западные экономисты.