В четверг заместитель гендиректора компании "Газпром экспорт" Сергей Челпанов сообщил, что ряд европейских компаний пересматривают условия своих контрактов с "Газпромом". Это - французская GDF Suez, австрийская Econgas и немецкие Wingas и WIEH.

Он сказал журналистам, что "по ряду контрактов наступило право пересмотра, в январе мы получили заявки от GDF Suez, Econgas, Wingas и WIEH. Это обычное поведение, сейчас трудно сказать, каким будет результат переговоров". По его словам, такие переговоры являются обычной практикой для потребителей "Газпрома".

Сергей Челпанов также отметил, что в настоящее время "Газпром" продолжает переговоры с рядом клиентов, в том числе с компанией RWE Transgas, которая оспорила условия контракта в суде, передают российские СМИ.