Начальник Генштаба РФ, генерал-полковник Валерий Герасимов заявил, что размещение ракетных комплексов "Пэтриот" в Турции вблизи сирийских границ может повлечь за собой катастрофические последствия для ближневосточного региона.

Он сказал журналистам, что "любое накопление вооружений, особенно в кризисных районах, создает дополнительные риски. Существует и иная опасность, связанная с возможностью провокаций в отношении этих вооружений или военнослужащих, занятых при эксплуатации этой техники".

Валерий Герасимов отметил: "Вызывает озабоченность то, что определенные силы все больше делают ставку на вооруженное решение конфликта". По его словам, в Москве считают, что сирийцы сами должны решить свои проблемы, передают западные СМИ.

Напомним, в Турцию по решению НАТО было направлено шесть батарей комплексов "Пэтриот". Такое решение было принято по просьбе турецких властей. Комплексы были предоставлены тремя членами альянса: США, Германией и Нидерландами. По заявлению североатлантического блока, эти комплексы не будут задействованы в каких-либо наступательных операциях или для обеспечения "зоны закрытой для полетов" над территорией Сирии.