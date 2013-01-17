В Керчи на набережной спасатели ставят палатки для крещенских купальщиков

В Керчи готовятся к Крещенским купаниям. На городской набережной Специальный морской отряд МЧС начал подготовку: спасатели носят металлическую посуду и устанавливают платки, в которых в субботу будут обогреваться все желающие.



В этом году спасатели Керчи обеспечат безопасность мероприятия, они предоставят купающимся палатки для переодевания и обогрева, замерзших будут поить горячим чаем, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.

Читать дальше