В специальных пунктах обогрелись уже более полутора тысяч киевлян

В столичных пунктах обогрева по состоянию на 17 января получили помощь 1676 жителей Киева.

Как сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ, палатки с теплогенераторами на время сильных морозов установлены в десяти районах столицы. Здесь жители города имели возможность не только погреться, но и выпить горячий чай, съесть бутерброд. Пункты обогрева обустроены на ул. Касьяна, 7 (Голосеевский р-н); ул. Кошица, 3-Б (Дарницкий р-н); ул. Жукова, 4-А (Деснянский р-н); ул. Кибальчича, 1 (Днепровский р-н); ул. Малиновского, 6 (Оболонский р-н); Певческое поле, ул. Лаврская (Печерский р-н); ул. Светлицкого, 37 (Подольский р-н); просп. Победы, 69/1 (Святошинский р-н); ул. Уманская, 12 (Соломенский р-н); ул. Довженко, 12-Б (Шевченковский р-н), передает Укринформ.

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