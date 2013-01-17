Прокуратура с подачи первого вице-премьера Крыма взялась за «Аргументы недели»

Следственным управлением Симферопольского горуправления милиции открыто уголовное производство по факту разглашения конфиденциальной информации журналистами Интернет-издания «Аргументы недели — Крым».



Об этом стало известно сегодня, когда в редакцию «АН-Крым» прибыли старший оперуполномоченный Олег ЕРЕМЕЙЧУК и оперуполномоченный Олег АРХАРОВ сектора ОГСБЭП (отдел государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями) горотдела милиции.



Они заявили, что прибыли с целью установить юридический адрес редакции, а также потребовали данные ее руководства и автора материала «Общежитие как пристанище для крымских VIPов. История Павла Бурлакова», опубликованного в Интернет-издании в ноябре прошлого года. Свои требования они мотивировали уголовным производством №12012130620000011, открытым в связи с заявлением гражданина БУРЛАКОВА П. Н. о разглашении конфиденциальной информации о нем в связи с соответствующим поручением прокуратуры. Как указано в постановлении начальника Симферопольского горуправления милиции ПАШИНИНА, данное заявление было подано БУРЛАКОВЫМ 27 ноября прошлого года.



Через несколько часов ЕРЕМЕЙЧУК вручил редактору Интернет-издания «Аргументы недели — Крым» Заиру АКАДЫРОВУ и корреспонденту (автору публикации) Анне АНДРИЕВСКОЙ повестки на допрос к следователю по данному уголовному производству в качестве свидетелей. Они обязаны явиться завтра в 11:00 и 12:00 соответственно.



Более никакой информации об уголовном производстве предоставлено не было.



Напомним, в журналистском материале, о котором идет речь, рассказывается о том, что первый вице-премьер Крыма Павел БУРЛАКОВ уже два года прописан в общежитии ПМК-6 в поселке Комсомольское под Симферополем. Однако фактически не проживает там, занимая комнату лишь на бумаге, не давая возможности получить временное жилье тем, кто действительно в нем нуждается.



Отметим, что в Крыму образовалась тенденция, когда чиновники прописываются в общежитиях, к которым не имеют никакого отношения, не проживая в них, но формально занимая комнаты. Однако фамилии тех, кто, таким образом, пользуется коммунальным имуществом, не известны.



В конце декабря прошлого года мы обратились к министру регионального развития и ЖКХ АРК Виталию КИЖАЕВУ, который пообещал эти фамилии назвать.



Кроме того, провести проверку по факту прописки БУРЛАКОВА в общежитии Комсомольского обещал и прокурор Крыма Вячеслав ПАВЛОВ.



Завтра, 18 января, в 14.00 журналисты «АН-Крым» после возвращения с допроса проведут пресс-конференцию в редакции издания (ул. Караимская, 54-а) в Симферополе.