В Швеции врезался в жилой дом пассажирский поезд, угнанный уборщицей. ВИДЕО

Шведской уборщице, которая в ночь на вторник угнала пригородную стокгольмскую электричку с 4 пассажирскими пустыми вагонами и врезалась на ней через полтора километра в трёхэтажный жилой дом, сделали операцию.

Следователи надеются, что им удастся получить ее показания. Железнодорожная компания Arriva, которой принадлежит угнанный состав, пытается понять, как девушке вообще удалось попасть внутрь состава.

Женщина каким-то образом завладела ключами от поезда, стоявшего порожняком, около полуночи села на место машиниста и начала движение на юго-восток, передает firstnews.ru.

От станции в пригороде Стокгольма угонщица смогла проехать лишь две остановки. Благополучно миновав мост и промежуточную станцию, поезд, шедший на скорости 70-80 км в час вместо положенных 10-ти, вдруг сошёл с рельсов. Проехав "беспутно" 25 метров, он врезался в жилой дом в фешенебельном районе рядом со станцией Сальтшебаден.

20-летняя cleaning lady, как её называют англоязычные СМИ, возможно, таким образом пыталась свести счеты с жизнью. После железнодорожной катастрофы она около двух часов находилась под обломками дома, пока ее не вытащили спасатели.

Жителей дома эвакуировали в отель, никто из них не пострадал.

Виновницу происшествия доставили вертолетом в госпиталь, где ей сделали операцию и арестовали. Угонщице поезда грозит до восьми лет тюрьмы.

Отметим, что в Швеции каждый год около 1,5 тыс. жителей кончают жизнь самоубийством. Но, в отличие от уборщицы, предпочитают это делать не в кабине поезда а под его колесами.