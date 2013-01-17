Евросоюз решил отправить в Мали свой военный контингент

В Брюсселе в четверг на внеочередном заседании министров иностранных дел Евросоюза было решено отправить в Мали европейский военный контингент, который не будет принимать участия в военных действиях, но будет заниматься подготовкой местных военных.

Сообщается, что европейская миссия в Мали рассчитана на 15 месяцев. Общая численность всего контингента составит 450 человек, а бюджет операции – 12 миллионов 300 тысяч евро.

Напомним, конфликт в Мали начался весной 2012 года, когда группа местных военных подняла вооруженный мятеж в столице страны Бамако. Они выступили против неспособности властей справиться с действующими на севере страны туарегами, которые провозгласили независимость от Бамако. Однако свобода туарегов продлилась недолго, поскольку власть на севере страны быстро перешла в руки вооруженных группировок исламистов, связанных с "Аль-Каидой". И сейчас они продолжают удерживать обширную территорию с центром в Тимбукту.