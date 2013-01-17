15 заложников из захваченных террористами в Алжире иностранцев, сбежали. ВИДЕО

В Алжире 15 иностранцев, двое из которых - французы, которые находились в плену у боевиков принадлежащей к "Аль-Каиде" исламистской группировки "Подписавшиеся кровью", сбежали от своих похитителей.

Об этом сообщает РИА Новости.

"АН" писали, что исламисты, захватившие накануне газовое месторождение "Ин Аменас", принадлежащее BP, повесили на заложников пояса со взрывчаткой. Группировка захватила иностранных граждан в знак протеста против "интервенции" Франции в Мали, одобренной мировым сообществом.