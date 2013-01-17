Соратницы провели в больнице вместе с Тимошенко всю ночь

Народные депутаты Украины Александра КУЖЕЛЬ, Людмила ДЕНИСОВА и Татьяна СЛЮЗ, которые вчера прибыли в ЦКБ «Укрзалізниці» на краткосрочное свидание с экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и присоединились к ее акции гражданского неповиновения, провели в помещении больницы всю ночь.

Об этом начальник Качановской исправительной колонии Игорь КОЛПАЩИКОВ сообщил на брифинге в Харькове, передает УНИАН.

По его словам, три депутата-женщины вместе с ТИМОШЕНКО всю ночь находились в комнате для встреч с защитниками. Начальник колонии отметил, что в этой комнате установлена кушетка, депутатам были выданы одеяла и постельное белье.

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