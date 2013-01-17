В Украине вновь хотят отменить «летнее» время
17 января 2013, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому предлагается ввести время второго часового пояса без ежегодного перехода на «летнее» время.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О порядке исчисления времени на территории Украины», текстом которого располагают «Комментарии», передает УНИАН.
«На сегодня действует следующий порядок исчисления времени на территории Украины: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября на 1 час назад. Проектом закона на территории Украины вводится время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки», - говорится в документе.