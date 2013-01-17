Греция получит новые кредиты в размере $4,3 млрд

Международный валютный фонд одобрил выделение Греции нового транша кредита на $4,3 млрд. В МВФ полагают, что системная проблема недобросовестной оплаты налогов в этой стране начала решаться.

Об этом сообщила Gazeta.ru. Это решение МВФ связано, в частности, с утвержденным на прошлой неделе парламентом Греции увеличением налогов для среднего класса, в результате чего, как писали "АН", бюджет страны должен пополниться в 2013-2014 годах приблизительно на €2,5 млрд.

напомним, в конце декабря был опубликован доклад МВФ и Евросоюза, согласно которому Греция ежегодно недополучает в бюджет около €28 млрд из-за недобросовестных налогоплательщиков. Эта сумма составляет порядка 15% ВВП страны.