Генеральный секретарь ООН решительно осудил теракт, совершенный в университете сирийского города Алеппо 15 января, где погибли 82 человека. Пан Ги Мун направил соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии.

Он считает, что это последнее злодеяние должно быть быстро и полностью расследовано.

В специальном заявлении в связи с этим трагическим инцидентом генсек ООН заявил, что "преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты представляют собой военное преступление. Такие отвратительные атаки являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены. Все воюющие стороны в Сирии должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву", передает в четверг Центр новостей ООН.

Пан Ги Мун призвал всех сирийцев задуматься о том, куда катится страна, охваченная конфликтом, разрывающим нацию на части. Глава ООН подчеркнул настоятельную необходимость мирного политического решения, которое покончит с насилием и будет отвечать демократическим чаяниям сирийского народа.

"АН" писали, что США обвинили в гибели и ранениях людей в Алппо действующие власти Сирии.