В Лондоне работа железнодорожного вокзала "Виктория" в центральной части британской столицы восстановлена после эвакуации в связи с пожаром, вспыхнувшим утром среды в поезде. В результате ЧП никто не пострадал.

Возгорание произошло в вагоне поезда, который должен был направиться в столичный аэропорт "Гэтвик", сообщают британские СМИ.

"АН" писали, что инцидент привел к остановке сотен поездов на юге Лондона, а также в южных частях Великобритании. Задержка в движении составов составила более часа.

Это уже второй серьезный инцидент, связанный с транспортом в британской столице за два дня.

"АН" писали, что накануне в результате крушения вертолета в центе Лондона погиб пилот, снимавшийся в Бондиане и крановщик. 9 человек получили различные травмы.