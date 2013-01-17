Украина терпит поражение в суде

В четверг Европейский суд по правам человека обнародует 211 решений по делам против Украины, 206 из которых Украина наверняка проиграет.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина», передает «Украинская правда».

17 января на сайте Европейского суда по правам человека будет обнародована большая группа решений по искам, поданным гражданами против государства Украина, сообщила пресс-служба ЕСПЧ. Наиболее ожидаемого решения ЕСПЧ — вердикта по первому иску Юлии ТИМОШЕНКО — в этом перечне нет.

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