Капсулу закопали, где попало

На месте будущего мусороперерабатывающего завода зарыли капсулу с обращением потомкам.

Главный вопрос даже не в том, какие «сопли» в этом обращении изложены (а обычно изложены именно они), а почему для их почетного захоронения выбрано именно это место. И вообще, о насколько дальних потомках идет речь? Ведь если к 50 годам запланированной службы предприятия добавить еще 50 (это насколько оно больше реально проработает) и еще плюс 50 (это сколько еще потом остовы заводские простоят) то получится (и то получится в лучшем случае), что ржать над сентиментальностью нынешней будут в веке эдак 23-ем.

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