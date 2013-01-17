Президент Финляндии поддерживает отмену виз между ЕС и Россией

Одним из самых важных проектов в финско-российских отношениях президент Финляндии Саули Ниинистё назвал отмену виз между ЕС и Россией. «Финляндия поддерживает отмену виз, но при определенных условиях», - сказал президент, подчеркнув необходимость тщательной подготовки к установлению безвизового режима.

Финляндия ждет от России принятия определенных мер для обеспечения безопасности: отмена виз не означает отмену всех пограничных формальностей. Окончательное решение будет принимать Брюссель, сказал президент, выступая в Технологическом университете Лаппеенранта.

Саули Ниинистё посетил Лаппеенранта - город, расположенный в южной Карелии, вблизи российско-финской границы. Возможно, географическое положение Лаппеенранта способствовало тому, что главной темой выступления главы государства стали вопросы финско-российского сотрудничества.

Финляндия, считающаяся «обществом всеобщего благоденствия», начинает испытывать экономические трудности: налоговые поступления в казну ниже, чем расходы. Поэтому для страны так важны российские туристы, уже сейчас оставляющие в восточной Финляндии больше денег, чем этот регион получает от ЕС в виде региональных дотаций.

Рост туризма и торговли между Финляндией и Россией требует от финнов больше знания русского языка, сказал в Лаппеенранта президент. Однако русский язык не должен заменить шведский, отметил Саули Ниинистё. Это замечание было сделано в связи с просьбой городов Лаппеенранта и Иматра предоставить ученикам основной школы возможность вместо обязательного шведского языка изучать русский. Министерство образования ответило отказом на это обращение.

«Финляндия должна общаться во все стороны, на все 360 градусов. Также на шведском, который является вторым официальным языком Финляндии и нужен при общении с нашими западными соседями, Швецией и Норвегией. Но не стоит противопоставлять шведский и русский. В наших интересах предлагать молодежи максимум возможностей для успеха», - сказал глава государства.

Кстати, сам Саули Ниинистё начал изучать русский язык. Правда, в интервью газете «Хельсингин саномат», президент признался, что «начинал изучать русский примерно столько же раз, сколько пытался бросить курить».

В заключение выступления, президент Финляндии подчеркнул, что финско-российское сотрудничество важно и для роста свободной торговли между ЕС и Россией.