Алжирские исламисты держат 150 заложников в поясах смертников

Исламисты, захватившие накануне газовое месторождение «Ин Аменас», принадлежащее BP, повесили на заложников пояса со взрывчаткой, чтобы обезопасить себя от внезапного штурма, сообщает France 24.

16 января группа вооруженных террористов, по не подтверждённой информации являющихся членами организации «Аль-Каеда в Исламском Магрибе», захватила месторождение газа на востоке Алжира, в 600 км от границы с Мали и взяла в заложники около 150 сотрудников «Ин Аменас», из них 41 – иностранцы, граждане Великобритании, Норвегии, Японии, Малайзии и Филиппин. Двое сотрудников – британец и алжирец были убиты, еще четверо – ранены.

Как сообщил по телефону один из заложников, всех их собрали в одном здании и заставили надеть пояса со взрывчаткой. Таким образом, террористы решили обезопасить себя. По информации France 24, алжирские войска уже окружили месторождение.

Как пишет лондонская Times, одним из требований террористов стало освобождение 100 исламистов из алжирских тюрем. При этом захват месторождения не был напрямую связан с военной операцией французских и африканских военных в Мали против местных исламистов, которые за последние полгода захватили большую часть страны.

Исламисты, захватившие месторождение BP уже объявили себя «Кровавым батальоном» и заявили, что их возглавляет известный в Алжире одноглазый полевой командир Мохтар Бельмохтар, по прозвищу «Мистер Мальборо».

По данным Times, силы специального назначения Великобритании находятся в полной боевой готовности, чтобы принять участие в освобождении заложников.

Месторождение «Ин Аменас» принадлежит компании BP, норвежской Statoil и алжирской Sonatrach.