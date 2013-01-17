В центре Лондона днем четверга на железнодорожном вокзале "Виктория" загорелся поезд. Из-за пожара движение составов на вокзале парализовано. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Это уже второй серьезный инцидент, связанный с транспортом в британской столице за два дня, отмечают СМИ.

"АН" писали, что накануне в результате крушения вертолета в центе Лондона погиб пилот, снимавшийся в Бондиане и крановщик. 9 человек получили различные травмы.

На английском вокзал Виктория называется London Victoria Station. Назван по имени близлежащей Виктория-стрит, которая в свою очередь названа в честь королевы Виктории. Королева Виктория ознаменовала собой целую эпоху и стала одной и самых долгоправящих особ на престоле.