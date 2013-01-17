В США суд принял решение, вызвавшее возмущение МИД России

Решение суда в США по иску "Хабад Любавич" вызвало возмущение МИД России, на сайте которого сообщается, что Россия не намерена исполнять решение суда, а в случае ареста имущества России, США ждут ответные меры.

"Вызывает возмущение, что вашингтонский суд пошел на такой беспрецедентный и чреватый самыми серьезными последствиями шаг, как введение штрафных санкций против суверенного государства," - говорится в сообщении МИД России.

По оценке МИД России, вердикт суда носит экстерриториальный характер, "противоречит международному праву и юридически ничтожен." Кроме того, если на территории США будут арестовано имущество России, то российская сторона примет ответные меры в отношении США.

"Американские власти, как мы надеемся, отдают себе отчет, что если российское государственное имущество, не защищенное дипломатическим иммунитетом, подвергнется аресту в США, как того требует "Хабад" в качестве "обеспечительной меры, то мы будем вынуждены предпринять жесткие ответные действия", - подытоживает МИД РФ.