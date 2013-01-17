Обама предложил план ограничения насилия в США объёмом финансирования в $500 млн

Президент США Барак Обама официально предложил Конгрессу ограничить в стране свободу ношения оружия. Объем финансирования предложенного им пакета мер по ограничению уровня вооруженного насилия в стране составит $500 млн.

Средства потребуются на школьных психологов и консультантов и реализацию программы по выявлению психологических проблем на ранней стадии.

"Мы не сможем остановить каждый акт насилия, но если мы можем сделать хоть что-то, чтобы предотвратить любое из этих событий, мы обязаны это сделать", - сказал, представляя свой вариант соответвующих мер, Барак Обама, передает пресс-служба Белого дома.

Барак Обама намерен ввести запрет на штурмовое оружие и многозарядные магазины, а также усложнить процедуру покупки огнестрельного оружия в целом. Члены Американской национальной стрелковой ассоциации уже выступили с критикой предложенной президентом программы. По их мнению, такие меры затронут только законопослушных граждан и при этом не усилят безопасность детей.

"АН" писали, что накануне сенатор от штата Техас Стив Стокмэн заявил, в связи с попыткой президента США ужесточить контроль за оружием, что Барак Обама осуществляет "антиконституционное и бессовестное нападение на основополагающие принципы республики" и пригрозил импичментом.

Напомним, дискуссия о необходимости ужесточить контроль за оружием в США началась после стрельбы 14 декабря в начальной школе "Сэнди Хук". Тогда 20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать, 20 школьников и еще 6 взрослых, а затем покончил с собой.

Накануне штат Нью-Йорк ужесточил законодательство о торговле оружием, что стало первым случаем изменения законов после трагедии в школе.