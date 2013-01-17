В Алжире месторождение, захваченное боевиками, окружено военными

Газовое месторождение Ин Аменас, где исламисты сутки удерживают в заложниках граждан Норвегии, США, Японии, окружено армией Алжира, переговоры с террористами вести не будут, ранее сообщили СМИ Алжира.

Предприятие по переработке газа заминировано, заявили исламисты, у террористов одное требование - они хотят прекращения военной операции в Мали.