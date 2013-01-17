В неполадках Boeing 787 Dreamliner обвинят японских авиаперевозчиков?

Несколько стран приостановили полёты "лайнера мечты" - Boeing 787 Dreamliner из-за череды инцидентов с этим типом самолетов японских авиаперевозчиков: от задымления кабины до треснувшего лобового стекла.

"АН" писали, что неделю назад Федеральным авиационным управлением США было принято решение провести специальный осмотр самых важных систем "лайнера мечты".

С 16 января по инициативе авиаперевозчиков полеты в Японии Boeing 787 компаний ANA и JAL приостановлены. Власти США и Индии приняли такое же решение до получения результатов проверок ФАУ.

В свою очередь, американский производитель самолетов Boeing заявил, что полностью уверен в безопасности своих Dreamliner.

Напомним, 7 января в аэропорту Бостона у Boeing 787 японской авиакомпании JAL загорелся аккумулятор, а 8 января в этом же аэропорту произошла утечка топлива. 9 января японская авиакомпания ANA была вынуждена отменить рейс одного из этих самолетов в связи с неисправностью в системе тормозов. 11 января было зафиксировано два инцидента с Dreamliner японских компаний. В одном случае треснуло стекло в кабине пилотов во время полета из Токио в аэропорт Мацуяма, в другом после посадки самолета из Токио в аэропорту Миядзаки, была зафиксирована утечка масла.