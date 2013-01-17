Россия комментирует решение суда по иску иудейского движения "Хабад Любавич", вчера федеральный судья вынес решение, обязав Россию ежедневно выплачивать истцу 50 тыс долларов до возвращения в США "библиотеки Шнеерсона".

В посольстве России в Вашингтоне уже назвали решение суда незаконным, так как, согласно законам РФ, "коллекция Шнеерсона" является частью культурного наследия страны и не может быть отчуждена". Официального комментария МИД РФ по решению суда относительно "коллекции Шнеерсона" пока нет.

"Коллекция Шнеерсона" - собрание 12 тысяч книг и 50 тысяч редких документов, коллекция принадлежит библиотечному фонду РФ. Интересно, что министерство юстиции США тоже выступило против постановленного вчера решения суда.