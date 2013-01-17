Россия должна США 50 тысяч $ ежедневно за библиотеку

С сегодняшнего дня Россия должна США 50 тысяч долларов США ежедневно за библиотеку Шнеерсона, такое решение вынес федеральный судья за отказ вернуть "коллекцию книг Шнеерсона" движению Хабад-Любавич.

Истец - хасидское движение Хабад-Любавич, коллекция книг и манускриптов ранее принадлежали одному из лидеров движения - ребе Иосифу Ицхаку Шнеерсону.

Судья Ройс Ламберт вынес решение постановление в среду, интересно, что министерство юстиции США выступало против подобного исхода дела, считая, что санкции против России не помогут решить спор.

Сторона истцов считает, что коллекция Шнеерсона незаконно находится во владении Российской государственной библиотеки и Российского государственного военного архива.