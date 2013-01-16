Вертолетом, рухнувшим в центре Лондона, управлял пилот Джеймса Бонда. ВИДЕО

Стало известно имя пилота вертолета, погибшего сегодня в авиакатастрофе в центре Лондона, - это 50-летний Пит Барнс, который имел более 9 тысяч часов налета и принимал участие в съемках Бондиады.

"АН" писали, что в среду утром коммерческий вертолет Augusta Westland 109 упал на оживленную автодорогу в районе Воксхолл на южном берегу Темзы, после столкновения со строительным краном на возводимом высотном здании. Погибли двое, пострадали девять человек.

Питер Барнс характеризовался как один из самых опытных и лучших вертолетчиков Великобритании. Он снимался в роли пилота в фильме о Джеймсе Бонде "Умри, но не сейчас", а также в картине Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана", отмечают "Вести".

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