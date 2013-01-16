Керчанка, перерезав всю семью, помыла нож. Дети просили о пощаде

Стали известные новые подробности шокирующего убийства, которое произошло сегодня ночью в Керчи.



Как рассказал на брифинге в Симферополе начальник Главного управления МВД в Крыму Михаил СЛЕПАНЕВ, сначала 34-летняя женщина убила свою 60-летнюю мать, заколов ее, а затем перерезала горло 7-летней дочке и 2-хлетнему сыну. Все они находились в одной комнате. СЛЕПАНЕВ отметил, что накануне семья собиралась вместе за общим столом, чтобы отметить 7-й день рождения дочки подозреваемой.



На вопрос, спали ли дети, когда женщина убивала их, начальник крымской милиции ответить затруднился.

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