Женщины-нардепы намерены быть с Тимошенко круглосуточно

Трое соратниц ТИМОШЕНКО заявляют, что будут оставаться с ней в больнице до выполнения всех требований экс-премьера.

Народные депутаты Украины от оппозиции Александра КУЖЕЛЬ, Людмила ДЕНИСОВА и Татьяна СЛЮЗ заявляют, что будут оставаться вместе с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в помещении больницы «Укрзалізниці», пока требования лидера оппозиции не будут выполнены.

Об этом говорится в их заявлении, сообщили в пресс-службе «Батьківщини».

Читать дальше