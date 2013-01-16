Женщины-нардепы намерены быть с Тимошенко круглосуточно
16 января 2013, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]
Трое соратниц ТИМОШЕНКО заявляют, что будут оставаться с ней в больнице до выполнения всех требований экс-премьера.
Народные депутаты Украины от оппозиции Александра КУЖЕЛЬ, Людмила ДЕНИСОВА и Татьяна СЛЮЗ заявляют, что будут оставаться вместе с экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО в помещении больницы «Укрзалізниці», пока требования лидера оппозиции не будут выполнены.
Об этом говорится в их заявлении, сообщили в пресс-службе «Батьківщини».