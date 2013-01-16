Зачем козе баян?

Крымские власти готовятся принимать участие в процессе изменения Конституции страны, инициированном в январе президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Но чем больше подробностей озвучивается на эту тему, тем больше сомнений возникает на счет ее целесообразности.



В том, что всерьез озадачиваться темой изменения Конституции страны — это бессмысленная трата времени, сомнений нет. Стоит лишь вспомнить, что эту инициативу озвучивали все президенты Украины на различных сроках своей каденции. Однако чем это все заканчивалось в итоге, все мы помним. Изменения, которые вносились в Основной закон, выгодны только власти. «Народным инициативам» пока не суждено было сбыться.

Читать дальше