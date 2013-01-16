ЮНЕСКО призывает военных защитить культурное наследие Мали

Защитить от разрушения малийские культурные памятники, входящие в сокровищницу достижений человеческой цивилизации потребовала в среду в своем официальном письме властям Мали и Франции гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

ЮНЕСКО уже предоставила войсковым штабам Мали и Франции, ответственным за планирование операции по подавлению группировок радикальных исламистов на севере страны, топографические данные относительно местоположения охраняемых объектов, а также специальные информационные брошюры для сведения военнослужащих.

"АН" писали, что в среду Франция начала наземную боевую операцию против малийских боевиков-исламистов.

Глава ЮНЕСКО в своем письме напомнила, что Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта «запрещает подвергать объекты культурного наследия разрушению или повреждению». По словам Боковой, "уничтожение в 2012 году объектов наследия в Мали, в частности мавзолеев в Тимбукту, вызвало мощную волну законного возмущения во всем мире".

"Военное вмешательство должно позволить защитить мирное население и обеспечить сохранность малийского культурного наследия", - заявила официально глава ЮНЕСКО, передает Центр новостей ООН.

Древний город Тимбукту был основан в ХI веке на торговом пути из Марокко в Западный Судан и вплоть до ХХ века оставался важнейшим узлом торговли и уникальным центром культуры Северо-Западной Африки. Из 333 гробниц святых в Тимбукту 16 являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо исторического центра Тимбукту в список Всемирного наследия входит еще три выдающиеся достопримечательности Мали: могила сонгайского императора Аскии Великого в Гао, старинный город Дженне со знаменитой Соборной мечетью и нагорье Бандиагара, где проживает таинственный народ догонов.