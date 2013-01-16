Французские войска вступили в бой с повстанцами-исламистами в Мали. ВИДЕО

Французские войска, которые ранее ограничивались воздушной поддержкой армии Мали, в среду начали наземную операцию по борьбе с исламистами. Боестолкновения развернулись в кварталах города Диабали, захваченного в понедельник мятежниками, контролирующими с весны 2012 года северные области Мали.

Тем временем министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что стратегически важный город Кона (в 700 км к северо-востоку от Бамако) еще не взят силами армии Мали, как об этом было сообщено в субботу, передали Вести.

"АН" писали, что во Франции, в связи с опасениями мести малийских террористов, объявлен предпоследний "красный" уровень угрозы.

Напомним, накануне в Мали был отправлен конвой французской бронетехники. После заявления Франции о тройном увеличении своих сил до 2500 солдат, в страну стал прибывать большой поток вооружения и оборудования, необходимого для боевых действий в жаркой Сахаре.

Совбез ООН накануне одобрил военную операцию Франции в Мали. Готовность оказать техническую поддержку участникам операции против исламистских боевиков в Мали выразили Британия, Германия и Италия. Транспортую помощь Франции окажут Британия и Дания.

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