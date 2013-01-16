Богатым чехам в этом году придется платить налогов на 7% больше. ВИДЕО

В Чехии с начала этого года повышен НДС и введен налог на богатство. Теперь те, кто зарабатывает более пяти тысяч долларов в месяц, должны быть готовы расстаться с дополнительными 7% своего дохода.

Растущий государственный долг и дефицит бюджета властям страны не удается сократить с начала кризиса. Правительство решилось на непопулярные меры.

Кроме повышения НДС (на предметы первой необходимости он составляет 15%, вырос на 5 пунктов с 2011 года), работающих пенсионеров с января лишили прежних льгот. Они будут платить подоходный налог, реальные зарплаты упадут.

Все кто получает больше 50 тысяч евро в год, т.е свыше 100 тысяч крон в месяц, должны перечислять в казну дополнительные 7%, так называемую надбавку солидарности, передает Первый канал. Подорожают для богатых и обязательные медицинские страховки. В итоге они будут делиться с государством примерно третьей частью заработанного.

Цены в магазинах снова поползли вверх. Подорожали лекарства, коммунальные платежи, бензин. Чехия постепенно теряет свой статус недорогой для проживания страны.

"АН" писали, что во второй тур выборов президента Чехии вышли кандидаты-антагонисты. В 25-26 января чехи будут выбирать не просто главу государства, но и курс страны на ближайшие годы