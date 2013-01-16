Янукович ответил Путину: упростил усыновление сирот

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам международного усыновления.

Комментируя внесение данного законопроекта в Верховную Раду, бывший украинский омбудсмен Нина КАРПАЧЕВА связала законодательную инициативу ЯНУКОВИЧА с принятием недавно в России «закона Димы ЯКОВЛЕВА», запрещающего усыновление российских детей американцами.

«Как только одна из стран перекрывает кислород, сразу же усиливается давление на политический истеблишмент других стран», - заявила она lenta.ru, намекая тем самым, что ЯНУКОВИЧ был не самостоятелен в принятии этого решения.

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