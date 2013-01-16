Вертолет рухнул на оживленную дорогу в центре Лондона: есть погибшие

В центре Лондона в среду утром коммерческий вертолет Augusta Westland 109 упал на оживленную автодорогу в районе Воксхолл на южном берегу Темзы, после столкновения в условиях тумана со строительным краном на возводимом высотном здании.

Неподалеку от места аварии находится лондонский гелипорт (аэропорт для вертолетов) в Баттерси, однако, по данным авиационных властей, вертолет направлялся не туда, а летел транзитом через Лондон. В результате авиакатастрофы погибли два человека: пилот вертолета и человек на земле. Об этом сообщили представители Скотланд-ярда. Из девяти пострадавших четверо доставлены в больницы, состояние одного из них оценивается как критическое, еще пятерым медицинская помощь была оказана на месте, передает РИА Новости. Один из пострадавших был извлечен из горящей машины: вертолет упала на два автомобиля, начался пожар.

Люди из района ЧП эвакуированы. На место были направлены свыше 60 пожарных и спецтехника. Сейчас там работают спасатели.

В центре Лондона возникла паника, отмечают СМИ. Британские спецслужбы заявили, что инцидент не связан с террористической деятельностью.