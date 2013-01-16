Украина теряет свободу в компании с Мали, Гамбией и Гвинеей-Бисау

Международная правозащитная организация Freedom House констатирует продолжение снижения уровня свободы в Украине в 2012 году.

Об этом идет речь в обнародованном отчете организации о состоянии свободы в мире. «Украина получила отметку снижения из-за уменьшения качества парламентских выборов, увеличения давления правительства на оппозицию, а также из-за нового закона о языках, который предоставил преимущество русскоязычной части населения, игнорируя менее многочисленные меньшинства», - объясняется в отчете, передает УНИАН.

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