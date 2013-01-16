Барак Обама осуществляет "антиконституционное и бессовестное нападение на основополагающие принципы республики". Об этом заявил сенатор от штата Техас Стив Стокмэн в связи с попыткой президента США ужесточить контроль за оружием.

В среду Барак Обама обнародует пакет жестких мер, которые будут введены по всей стране. Стокмэн пообещал поднять вопрос об импичменте Обаме, если президент США установит новые правила контроля за оружием при помощи указов, минуя законодательные органы.

"АН" писали, что дискуссия о необходимости ужесточить контроль за оружием в США началась после стрельбы 14 декабря в начальной школе "Сэнди Хук". Тогда 20-летний Адам Лэнза застрелил свою мать, 20 школьников и еще 6 взрослых, а затем покончил с собой.

В штате Нью-Йорк уже принят закон об ужесточении контроля за оружием. Документ вводит целый ряд запретов и ограничений и обязывает максимально тщательно проверять информацию о потенциальных покупателях винтовок и автоматов.